Si svolgerà a Riad il primo incontro tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina

AgenPress. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che le delegazioni degli Stati Uniti e della Russia si incontreranno martedì a Riad per colloqui sulla guerra in Ucraina e sul ripristino delle relazioni bilaterali. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e un alto consigliere del presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, voleranno nella capitale saudita. Gli USA saranno rappresentati, tra gli altri, dal Segretario di Stato Marco Rubio.

Inoltre dovrebbe essere preparato anche un possibile incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Putin.

Il governo saudita ha confermato l’incontro programmato.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina non prenderà parte ai colloqui tra i rappresentanti degli Stati Uniti e della Russia. “L’Ucraina non parteciperà. “L’Ucraina non ne sapeva nulla”, ha aggiunto Zelensky dagli Emirati Arabi Uniti, dove si trova in visita di Stato. “L’Ucraina ritiene infruttuosi tutti i negoziati sull’Ucraina senza l’Ucraina e non possiamo riconoscere alcun accordo su di noi senza di noi”, ha sottolineato.

Mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha messo in dubbio la partecipazione dell’Europa ai colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina. L’Europa ha già avuto diverse occasioni di partecipare a un accordo sulla questione ucraina. “Non so cosa farebbe l’Europa al tavolo dei negoziati”. Dato l’atteggiamento degli stati europei nei confronti della guerra, non è sicuro di quale contributo darebbero se fossero invitati ai colloqui. Se l’Europa vuole continuare la guerra in Ucraina, perché dovrebbe essere invitata ai negoziati, ha affermato il ministro degli Esteri russo.