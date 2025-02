Como, poliziotta presa a pugni durante un controllo: Paoloni (SAP), episodi continui, ci aspettiamo una risposta da politica e istituzioni

AgenPress. “Ennesima aggressione agli operatori di polizia: ieri sera, a Como, una giovane agente è stata aggredita da un cittadino straniero, il quale, fermato per un normale controllo, è andato in escandescenza sferrandole diversi pugni e provocandole delle lesioni. La consapevolezza di non dover mai rispondere, se non in modo blando, per le violenze nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine fa sì che questi episodi irragionevoli, che mettono a repentaglio non solo la sicurezza dei cittadini ma anche di chi veste una divisa, continuino incessantemente”.

Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, secondo il quale è urgente e necessaria “una protezione per chi svolge una funzione pubblica”.

“Ci aspettiamo dalla politica e dalle Istituzioni risposte celeri. Da tempo invochiamo l’approvazione del Ddl Sicurezza, approvato alla Camera dei Deputati ma ancora fermo al Senato, perché contiene norme più severe per chi usa violenza a pubblico ufficiale, ma anche aggravanti per lesioni gravi, nonché bodycam per tutti gli agenti”, ha concluso Paoloni.