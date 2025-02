Calenda: “È necessario continuare a stare al fianco di Kyiv, oggi più che mai”

AgenPress. Oggi in collegamento dall’Ucraina, con la piazza di Roma, per manifestare in ogni modo possibile il sostegno di Azione alla comunità e al popolo ucraino in occasione dei tre anni dall’invasione di Putin .

È necessario continuare a stare al fianco di Kyiv, oggi più che mai, perché il crinale dell’Europa passa per l’Ucraina, perché la libertà dell’Europa passa per l’Ucraina.

È la battaglia degli uomini civili, è la battaglia degli uomini liberi, è la battaglia degli uomini coraggiosi. Slava Ukraini e grazie.

Lo dichiara, in una nota, il leader di Azione Carlo Calenda.