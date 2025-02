Germania. Scholz: un’amara sconfitta, va detto in modo chiaro. Congratulazioni a Merz. “Veloci con la coalizione, il mondo ci aspetta”

AgenPress – “Quella di stasera è una sconfitta amara. Lo dobbiamo dire chiaramente”. Lo ha detto il cancelliere uscente Olaf Scholz, commentando i risultati delle elezioni federali che, secondo gli exit poll, danno l’Spd al 16%. “Ora dobbiamo andare avanti insieme”, ha detto Scholz, che si è quindi congratulato con il leader della Cdu, Friederich Merz, che ha “ottenuto il mandato di governo”.

“Voglio dire una cosa ai nostri competitori. Abbiamo affrontato una dura campagna elettorale, sulla politica economica come sull’immigrazione. Ma ora dobbiamo parlarci fra di noi, per formare un governo in grado di agire”, ha detto Friedrich Merz, parlando alla Adenauer Haus. “Il mondo fuori non aspetta noi e non potrà aspettare che si svolgano lunghe trattative, dobbiamo procedere veloci. Il mondo deve percepire che la Germania viene governata di nuovo in modo affidabile”.

“Un chiaro mandato di leadership congiunta per Friedrich Merz e per l’Unione! Gli elettori si sono espressi chiaramente a favore di un cambiamento nella politica civile e di una forte voce per la Baviera a Berlino. Ora dobbiamo affrontare insieme i problemi del nostro Paese!”, ha scritto su X il presidente del Partito Popolare Europeo, Mafred Weber.