Germania. Weber: chiaro mandato a Merz. Leader Afd: mai stati così forti. Saremo pronti a far parte di un governo

AgenPress – “Un chiaro mandato di leadership congiunta per Friedrich Merz e per l’Unione! Gli elettori si sono espressi chiaramente a favore di un cambiamento nella politica civile e di una forte voce per la Baviera a Berlino. Ora dobbiamo affrontare insieme i problemi del nostro Paese!”. Lo ha scritto su X il presidente del Partito Popolare Europeo, Mafred Weber.

“Saremo sempre pronti a far parte di un governo che voglia realizzare la volontà del popolo”, Alice Weidel, leader dell’ultradestra di Afd, intervenuta di fronte ai militanti del partito subito dopo la pubblicazione dei primi dati sulle elezioni. “Abbiamo fatto una straordinaria campagna elettorale. È stato bello. Siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all’ultima volta. Volevano dimezzarci è accaduto il contrario”.

“Vogliono davvero una coalizione tra CDU e AfD, ma questa è stata esclusa e per il momento dobbiamo accettarla”.

Ma Weidel sostiene che la CDU deve spiegare come può attuare il suo programma con il Partito Socialdemocratico (SPD) e i Verdi.