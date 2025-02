“Non votare spara”. Imbrattato l’Ufficio di Klaus Davi a Milano

AgenPress. La sede dell’agenzia di comunicazione di Klaus Davi è stata imbrattata questa notta con la scritta “non votare spara” apposta proprio sotto gli uffici del giornalista italo svizzero, in via Santa Sofia nel centro di Milano.

L’inchiostro color rosa è stato impresso probabilmente tra la serata di ieri e questa notte. Ieri un corteo di anarchici e propal ha sfilato per le vie di Milano percorrendo anche Via Santa Sofia dove si trovano sia gli uffici dell’agenzia e a poca distanza l’abitazione del giornalista.

Questa mattina il giornalista recandosi presso la sede della sua agenzia ha notato la scritta collocata proprio sotto le finestre della sua agenzia, i cui uffici sono distribuiti al piano terra e si affacciano sul viale.