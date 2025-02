AgenPress – Gli Stati Uniti hanno inviato una lettera agli stati membri dell’ONU chiedendo loro di votare a favore della versione americana di una risoluzione che celebra il terzo anniversario della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina, che non cita Mosca come aggressore. Lo ha riferito Suspilne il 24 febbraio, citando un testo ottenuto della lettera.

Secondo la lettera, Washington chiede di votare contro “qualsiasi altra opzione o emendamento presentato durante l’undicesima sessione speciale di emergenza del 24 febbraio 2025”.

La notizia sottolinea il cambiamento di opinione di Washington sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l’elezione di Donald Trump.

Secondo quanto riportato la scorsa settimana, gli Stati Uniti avrebbero rifiutato di co-sponsorizzare una risoluzione delle Nazioni Unite sulla guerra totale della Russia , che ribadisce l’integrità territoriale dell’Ucraina e condanna l’aggressione di Mosca.

Oltre 50 paesi, tra cui tutti gli stati dell’UE e l’Ucraina, sono gli autori della bozza collettiva. Definisce la Russia un paese aggressore e chiede che ritiri le sue truppe da tutto il territorio ucraino.

Si prevede che l’ Assemblea generale delle Nazioni Unite esaminerà le due risoluzioni sulla guerra della Russia.

La versione statunitense della risoluzione, soprannominata “Il cammino verso la pace”, non cita la Russia come aggressore, ma chiede “la fine immediata del conflitto”. Mosca ha proposto di aggiungere una frase a questa frase, “anche affrontandone le cause profonde”, ha riferito l’organo di stampa.

Gli autori della risoluzione collettiva e concorrente hanno proposto di sostituire la parola “conflitto” con “invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia” e di invocare una “pace giusta e duratura” invece di una semplice “pace duratura”.

La scorsa settimana, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz hanno evitato di indicare direttamente la Russia come aggressore nella guerra contro l’Ucraina, in alcune interviste rilasciate a Fox News.

Il capo del Pentagono ha riconosciuto che c’è stata “un’invasione in Ucraina” senza nominare la Russia. Quando gli è stato chiesto se è giusto dire che la Russia ha attaccato l’Ucraina senza provocazione nel 2022, Hegseth ha risposto che è “giusto dire che è una situazione molto complicata”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spinto per mediare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, mentre usava una retorica sempre più ostile verso Kiev. Ha definito il presidente Volodymyr Zelensky un “dittatore” e ha accusato l’Ucraina di aver iniziato la guerra.

Poco dopo, Trump ha ammesso che la Russia ha scatenato una guerra su vasta scala attaccando l’Ucraina.

“La Russia ha attaccato, ma non avrebbe dovuto lasciarlo attaccare”, ha affermato Trump.

Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti si sono anche opposti all’uso diretto di un termine come “aggressore” per definire la Russia in una dichiarazione del G7 dedicata all’anniversario dell’invasione, il che ha segnato la prima volta che gli Stati Uniti hanno respinto un simile ricorso.