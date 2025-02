Gaza: Rojc (Pd), video Trump è spregio verso tutti i morti

AgenPress. “Il video di Trump su Gaza è un gesto di spregio verso tutti quelli che sono morti su quella terra martoriata ed è anche un cinico manifesto di impronta coloniale. Questa non è la pacificazione ma incitamento a nuove divisioni, speriamo non a nuovo sangue. La dialettica politica e diplomatica è sostituita dalle minacce e dall’esibizione della forza.

Le statue d’oro e la pioggia di dollari in quello sciagurato video rappresentano perfettamente il vero culto cui è devoto Trump e i miliardari che lo sostengono. Anche per i valori cristiani che ci appartengono, la premier Meloni non può non sentirsi offesa né tacere”.

Lo dichiara la senatrice dem Tatjana Rojc in merito ai video diffusi da Trump sui social sul futuro di Gaza.