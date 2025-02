Hamas consegnerà i corpi di quattro ostaggi israeliani

AgenPress. Un funzionario del gruppo terroristico Hamas ha dichiarato che non verrà fatta nessuna cerimonia pubblica per la consegna dei corpi, come aveva fatto in precedenza, suscitando l’ira di Israele.

La consegna dei quattro corpi avverrà senza la presenza del pubblico, per impedire ad Israele di trovare scuse per ritardare od ostacolare il rilascio dei prigionieri palestinesi, ha affermato il funzionario.

Secondo Hamas, Israele rilascerà più di 600 prigionieri palestinesi in cambio della consegna dei corpi di quattro ostaggi, nella nuova fase di attuazione dell’accordo del 19 gennaio.