“Niente più tunnel, niente più paura: “Trump Gaza” è finalmente arrivata. Trump posta video con grattacieli, danzatrici e una statua d’oro

AgenPress – Donald Trump ha condiviso su Truth un video musicale generato dall’intelligenza artificiale, che mostra ‘Trump Gaza’ quella che si suppone sia la sua visione per una riviera nella Striscia di Gaza. La clip raffigura una moderna Striscia con passeggiate, grattacieli e spiagge scintillanti. Ci sono danzatrici del ventre barbute, un’enorme statua dorata dello stesso Trump, le persone ballano mentre piovono banconote da un dollaro e un sosia di Elon Musk si gode un piatto di hummus. Trump balla con una donna vestita in modo succinto e, alla fine, si rilassa con un drink a bordo piscina con il premier israeliano Netanyahu.

Il video, che non è accompagnato da nessuna descrizione, è un chiaro riferimento al piano proposto da Trump a inizio febbraio, secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero prendere il controllo della Striscia di Gaza, espellere tutti i circa 2 milioni di palestinesi che ci vivono e ricostruirla per farla diventare un centro turistico che lui stesso ha definito “la Riviera del Medio Oriente”.