Alessandro Moricca Amministratore Unico PagoPA all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Alessandro Moricca, Amministratore Unico PagoPA che ha cosi dichiarato: “Uno sviluppo più inclusivo e sostenibile del Paese trainato dall’innovazione non può prescindere da politiche industriali comuni, che facciano leva su infrastrutture pubbliche digitali di cui possano beneficiare in egual misura cittadini, imprese e amministrazioni. Il mandato di PagoPA è quello di continuare a sviluppare e consolidare l’utilizzo di alcune delle principali piattaforme dell’ecosistema digitale italiano, come pagoPA, app IO e SEND, il cui valore aggiunto è sempre più tangibile in termini di maggiore semplicità ed efficienza dei processi, rapidità e certezza degli incassi, risparmio di risorse e una migliore qualità dell’esperienza utente”