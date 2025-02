Marta Borri Chairman Galeotti all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Marta Borri, chairman di Galeotti che ha cosi dichiarato: “La quasi totalità di materie prime critiche viene importata in Italia da paesi extra UE, in parallelo, milioni di tonnellate di rifiuti vengono esportati all’estero. Un paradosso che penalizza il nostro Paese: mentre investiamo in innovazione e sviluppo tecnologico nel settore del recupero, vediamo delocalizzate risorse che potrebbero rappresentare opportunità economiche e occupazionali per l’Italia. Ora è il momento di proteggere il nostro “Made in Italy della Sostenibilità”, valorizzando le nostre materie prime di recupero, potenziando la produzione di energia da rifiuti incentivando la trasformazione degli impianti di recupero riducendone i tempi burocratici autorizzativi attraverso una maggior collaborazione tra le competenze del settore pubblico con il privato. Dobbiamo approcciarci ad una nuova realtà passando da impianto di trattamento di rifiuti ad impianto di produzione di materie prime. Il nostro scarto ha la potenzialità di diventare la nostra principale miniera”.