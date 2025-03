Starmer: ci troviamo a un bivio della storia, Usa alleati affidabili. Qualsiasi accordo dovrà coinvolgere la Russia

AgenPress – Il primo ministro Keir Starmer ha condiviso un breve messaggio in seguito al vertice sull’Ucraina a Londra.

“Dobbiamo affrontare questo momento insieme. Per garantire il miglior risultato per l’Ucraina. Per proteggere la sicurezza europea. E per assicurare il nostro futuro collettivo”.

Ha annunciato che il governo del Regno Unito consentirà all’Ucraina di utilizzare 1,6 miliardi di sterline di finanziamenti alle esportazioni britanniche per acquistare più di cinquemila missili per la difesa aerea che saranno realizzati a Belfast, creando posti di lavoro nel settore della difesa del Regno Unito.

L’obiettivo è quello di mettere l’Ucraina nella posizione più forte possibile, in modo che possa negoziare da una posizione di forza.

Qualsiasi nuovo accordo a sostegno dell’Ucraina deve essere sostenuto dalla forza e che ogni nazione deve contribuire nel miglior modo possibile, assumendosi tutte le proprie responsabilità e intensificando il proprio contributo.

Il primo ministro ha affermato che i leader del summit hanno concordato quattro importanti passaggi:

Per continuare a far fluire gli aiuti militari in Ucraina mentre la guerra è in corso e aumentare la pressione economica sulla Russia

Ogni pace duratura deve garantire la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, e l’Ucraina deve essere al tavolo di qualsiasi colloquio di pace.

In caso di accordo di pace, i leader europei cercheranno di scoraggiare qualsiasi futura invasione della Russia in Ucraina

Ci sarebbe una “coalizione di volenterosi” per difendere l’Ucraina e garantire la pace nel Paese

“Oggi ci troviamo a un bivio della storia. Questo non è il momento di ulteriori chiacchiere: è il momento di agire e di unirsi attorno a un nuovo piano per una pace giusta e duratura”.

“Non accetto che gli Stati Uniti siano un alleato inaffidabile, non ci sono due paesi così strettamente allineati come i nostri due paesi”.

Le discussioni di oggi sono state convocate sulla base del fatto che “questo è un piano a cui stiamo lavorando con gli Stati Uniti e con il sostegno degli Stati Uniti. Ecco perché ho parlato con Trump ieri sera”.

Coloro che lo desiderano intensificheranno la pianificazione ora, con reale urgenza, prima di ribadire l’impegno del Regno Unito a sostenere questa iniziativa con “stivali a terra e aerei in aria”.

“L’Europa deve fare il grosso del lavoro”. Ma l’accordo ha bisogno del sostegno degli Stati Uniti, continua, “lasciatemi chiarire, siamo d’accordo con Trump sull’urgente necessità di una pace duratura. Ora dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi insieme”.

Qualsiasi accordo finale “dovrà coinvolgere la Russia”, ma non dovrebbe dettare le garanzie che possono essere offerte all’Ucraina, data la storia delle violazioni russe in passato.

“Questa è esattamente la situazione che penso dovremmo evitare questa volta, ed è il motivo per cui stiamo percorrendo questa strada”.

Starmer ha detto ancora che servono garanzie per evitare ulteriori conflitti. Scopo della garanzia che sta elaborando per l’Ucraina è quello di garantire la pace ed evitare ulteriori conflitti.

“Non voglio conflitti in Ucraina, in Europa e certamente non nel Regno Unito. Voglio stabilità nel Regno Unito. Il modo per garantire tale stabilità è garantire che saremo in grado di difendere un accordo in Ucraina, perché la nostra storia ci insegna che se c’è un conflitto in Europa, questo si riverserà sulle nostre coste”.