Mannheim. Auto piomba sulla folla ad alta velocità. Due morti e decine di feriti

AgenPress. Un’auto si è schiantata contro una folla di persone a Mannheim, una città tedesca. Due persone sono state uccise e decine sono i feriti. Il conducente, un cittadino tedesco, è stato arrestato e si trova in ospedale. La polizia non sospetta altri autori.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente. Le indagini sono in pieno svolgimento, ha affermato un portavoce della polizia. Non sono ancora state rilasciate ulteriori informazioni sul conducente o sui suoi trascorsi. La polizia ha chiesto alla popolazione di evitare il centro della città.

L’ospedale universitario di Mannheim afferma di aver implementato un piano di emergenza per ricoverare e curare i feriti. In totale sono state dispiegate otto squadre traumatologiche, sia per gli adulti che per i bambini.

Il caso riporta alla mente i numerosi attacchi avvenuti nelle ultime settimane, in cui i veicoli si sono schiantati contro la folla. A dicembre, sei persone sono state uccise a Magdeburgo quando un medico, ormai cinquantenne, ha attraversato di corsa il mercatino di Natale. A metà febbraio, un uomo ha investito con la sua auto un gruppo di dimostranti a Monaco. Una giovane donna e un bambino sono rimasti uccisi.