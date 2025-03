La Commissione UE propone un piano di difesa da 800 mld di euro. von der Leyen: stiamo vivendo un momento importante e pericoloso

AgenPress – La Commissione europea ha proposto martedì un nuovo prestito congiunto dell’UE di 150 miliardi di euro (157,76 miliardi di dollari) da erogare ai governi dell’UE per la difesa, nell’ambito di uno sforzo finanziario complessivo di 800 miliardi di euro per rafforzare le capacità di difesa dell’Europa.

I 150 miliardi di euro di nuovi prestiti congiunti saranno destinati allo sviluppo di settori di capacità paneuropei quali la difesa aerea e missilistica, i sistemi di artiglieria, i missili e le munizioni, i droni e i sistemi anti-drone o per soddisfare altre esigenze, dalla mobilità informatica a quella militare, ha affermato la Commissione.

“Se gli Stati membri aumentassero la spesa per la difesa in media dell’1,5% del PIL, si creerebbe un margine fiscale di circa 650 miliardi di euro”, ha affermato von der Leyen.

I leader dell’UE discuteranno la proposta in un vertice speciale dedicato alla spesa per la difesa, giovedì.

La Commissione ha inoltre proposto che i paesi dell’UE possano utilizzare per scopi di difesa i fondi ricevuti dal bilancio dell’UE come fondi per uniformare gli standard di vita in tutta Europa.

Tutti questi elementi potrebbero garantire ai governi dell’UE fino a 800 miliardi di euro da spendere in progetti di difesa.