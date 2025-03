Lettera a Trump da ex prigionieri politici polacchi, tra cui Lech Wałęsa: “Abbiamo assistito con sgomento e disgusto alla sua conversazione con Zelenski”

La gratitudine è dovuta agli eroici soldati ucraini che hanno versato il loro sangue in difesa dei valori del mondo libero. Sono loro che, da oltre 11 anni, muoiono in prima linea in nome di questi valori e dell’indipendenza della loro patria attaccata dalla Russia di Putin.

AgenPress. Il testo della lettera aperta a Donald Trump di Lech Walesa, leader di Solidarnosc e di ex prigionieri politici polacchi.

Caro Signor Presidente,

abbiamo assistito con sgomento e disgusto alla sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenski. Riteniamo offensiva la Sua pretesa di mostrare rispetto e gratitudine per l’assistenza materiale fornita dagli Stati Uniti all’Ucraina in lotta contro la Russia. La gratitudine è dovuta agli eroici soldati ucraini che hanno versato il loro sangue in difesa dei valori del mondo libero. Sono loro che, da oltre 11 anni, muoiono in prima linea in nome di questi valori e dell’indipendenza della loro patria attaccata dalla Russia di Putin.

Non capiamo come il leader di un paese simbolo del mondo libero possa non rendersene conto.

Il nostro orrore è stato suscitato anche dal fatto che l’atmosfera che si respirava nello Studio Ovale durante questa conversazione ci ha ricordato quella che abbiamo ben presente negli interrogatori del Servizio di Sicurezza e nelle aule dei tribunali comunisti. I procuratori e i giudici incaricati dall’onnipotente polizia politica comunista ci hanno anche spiegato che erano loro ad avere tutte le carte in mano e noi nessuna. Ci hanno chiesto di cessare le nostre attività, sostenendo che migliaia di persone innocenti stavano soffrendo a causa nostra. Ci hanno privato delle nostre libertà e dei nostri diritti civili perché ci siamo rifiutati di collaborare con le autorità e di mostrare gratitudine nei loro confronti. Siamo scioccati dal fatto che abbiate trattato il Presidente Volodymyr Zelenski in modo simile.

La storia del XX secolo dimostra che ogni volta che gli Stati Uniti hanno voluto mantenere le distanze dai valori democratici e dai loro alleati europei, hanno finito per mettere in pericolo se stessi. Lo capì il presidente Woodrow Wilson, che decise di far entrare gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale nel 1917. Lo capì il presidente Franklin Delano Roosevelt, che dopo l’attacco a Perl Harbour nel dicembre 1941 decise che la guerra per difendere l’America sarebbe stata combattuta non solo nel Pacifico, ma anche in Europa, in alleanza con i paesi attaccati dal Terzo Reich.

Ricordiamo che senza il Presidente Ronald Reagan e l’impegno finanziario americano, il crollo dell’impero sovietico non sarebbe stato possibile. Il Presidente Reagan era consapevole delle sofferenze di milioni di persone ridotte in schiavitù nella Russia sovietica e nei paesi da essa conquistati, tra cui migliaia di prigionieri politici che hanno pagato con la libertà il loro sacrificio in difesa dei valori democratici. La sua grandezza risiedeva, tra le altre cose, nel fatto che chiamò senza esitazione l’URSS “Impero del Male” e gli diede una battaglia decisiva. Abbiamo vinto e una statua del Presidente Ronald Reagan si trova oggi a Varsavia, di fronte all’Ambasciata degli Stati Uniti.

Signor Presidente, gli aiuti materiali – militari e finanziari – non possono equivalere al sangue versato in nome dell’indipendenza e della libertà dell’Ucraina, dell’Europa e di tutto il mondo libero. La vita umana non ha prezzo; il suo valore non può essere misurato con il denaro. La gratitudine è dovuta a coloro che compiono il sacrificio del sangue e della libertà. Per noi di Solidarność, ex prigionieri politici del regime comunista della Russia sovietica, questo è ovvio.

Chiediamo che gli Stati Uniti onorino le garanzie fornite con il Regno Unito nel Memorandum di Budapest del 1994, che includeva esplicitamente l’impegno a difendere l’inviolabilità dei confini dell’Ucraina in cambio della consegna del suo arsenale di armi nucleari. Queste garanzie sono incondizionate: non c’è una sola parola sul fatto di considerare questi aiuti come uno scambio economico.”

Lech Wałęsa, ex prigioniero politico, leader di Solidarność, Presidente della Terza Repubblica di Polonia

Marek Beylin, ex prigioniero politico, editore di pubblicazioni indipendenti

Seweryn Blumsztajn, ex prigioniero politico, membro del Comitato di Difesa dei Lavoratori

Teresa Bogucka, ex prigioniera politica, attivista dell’opposizione democratica e di Solidarność

Grzegorz Boguta, ex prigioniero politico, attivista dell’opposizione democratica, editore indipendente

Marek Borowik, ex prigioniero politico, editore indipendente

Bogdan Borusewicz, ex prigioniero politico, leader di Solidarność a Danzica

Zbigniew Bujak, ex prigioniero politico, leader del movimento clandestino Solidarność a Varsavia

Władysław Frasyniuk, ex prigioniero politico, leader del movimento clandestino di Solidarność a Wrocław

Andrzej Gincburg, ex prigioniero politico, attivista clandestino di Solidarność

Ryszard Grabarczyk, ex prigioniero politico, attivista di Solidarność

Aleksander Janiszewski, ex prigioniero politico, attivista di Solidarność

Piotr Kapczyński, ex prigioniero politico, attivista dell’opposizione democratica

Marek Kossakowski, ex prigioniero politico, giornalista indipendente

Krzysztof Król, ex prigioniero politico, attivista indipendentista

Jarosław Kurski, ex prigioniero politico, attivista dell’opposizione democratica

Barbara Labuda, ex prigioniera politica, attivista del movimento clandestino Solidarność

Bogdan Lis, ex prigioniero politico, leader del movimento clandestino Solidarność a Danzica

Henryk Majewski, ex prigioniero politico, attivista di Solidarność

Adam Michnik, ex. prigioniero politico, attivista dell’opposizione democratica, editore di pubblicazioni indipendenti

Sławomir Najnigier, ex prigioniero politico, attivista di Solidarność nella clandestinità

Piotr Niemczyk, ex prigioniero politico, giornalista e stampatore di pubblicazioni clandestine,

Stefan Konstanty Niesiołowski, ex prigioniero politico, attivista indipendentista

Edward Nowak, ex prigioniero politico, attivista del movimento clandestino Solidarność

Wojciech Onyszkiewicz, ex prigioniero politico, membro del Comitato di Difesa dei Lavoratori, attivista di Solidarność

Antoni Pawlak, ex prigioniero politico, attivista dell’opposizione democratica e del movimento clandestino di Solidarność

Sylwia Poleska-Peryt, ex prigioniera politica, attivista dell’opposizione democratica

Krzysztof Pusz, ex prigioniero politico, attivista del movimento clandestino Solidarność

Ryszard Pusz, ex prigioniero politico, attivista del movimento clandestino Solidarność,

Jacek Rakowiecki, ex prigioniero politico, attivista del movimento clandestino Solidarność

Andrzej Seweryn, ex prigioniero politico, attore, direttore del Teatro Polacco di Varsavia

Witold Sielewicz, ex prigioniero politico, stampatore di pubblicazioni indipendenti

Henryk Sikora, ex prigioniero politico, attivista di Solidarność

Krzysztof Siemieński, ex prigioniero politico, giornalista e stampatore di pubblicazioni clandestine

Grażyna Staniszewska, ex prigioniera politica, leader del movimento Solidarność nella regione di Beskidy

Jerzy Stępień, ex prigioniero politico, attivista dell’opposizione democratica

Joanna Szczęsna, ex prigioniera politica, redattrice della stampa clandestina di Solidarność

Ludwik Turko, ex prigioniero politico, attivista clandestino di Solidarność

Mateusz Wierzbicki, ex prigioniero politico, tipografo e pubblicista di pubblicazioni indipendenti