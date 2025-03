Mosca. Putin contro Macron: c’è chi vorrebbe tornare a invasione di Napoleone. Non rinunceremo a ciò che è nostro

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che al mondo c’è ancora chi vorrebbe tornare ai tempi dell’invasione di Napoleone e che ha dimenticato come è finita. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

“Tutti gli errori dei nostri nemici sono cominciati da qui: sottovalutare il carattere del popolo russo”.

“Ci sono ancora alcuni che non possono rimanere calmi, c’è ancora gente che vuole tornare ai tempi di Napoleone, dimenticando come è finita”, ha detto Putin durante un incontro con il personale della fondazione Difensori della Patria, impegnata nel sostegno alle truppe russe nel conflitto in Ucraina. Evidentemente una risposta al presidente francese Emmanuel Macron, che in un discorso televisivo ieri sera, ha affermato che la Russia è una minaccia per la Francia e l’Europa e ha proposto di usare l’ombrello nucleare di Parigi per tutto il continente.

La Russia vuole una soluzione al conflitto in Ucraina che le “assicuri la calma in una prospettiva storica di lunga durata”, ha aggiunto. “Non abbiamo bisogno di niente che non è nostro, ma non rinunceremo a niente che è nostro”.