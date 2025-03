AgenPress – Dal 14 febbraio al 4 marzo 2025, l’Istituto internazionale di sociologia di Kiev (KIIS) ha condotto il proprio sondaggio di opinione pubblica “Omnibus” in tutta l’Ucraina, al quale, di propria iniziativa, ha aggiunto una domanda sulla fiducia nel presidente Zelensky. Con il metodo delle interviste telefoniche ( interviste telefoniche assistite da computer , CATI) basate su un campione casuale di numeri di telefono cellulare (con generazione casuale di numeri di telefono e successiva ponderazione statistica) in tutte le regioni dell’Ucraina (il territorio controllato dal governo ucraino), sono stati intervistati 1.029 intervistati. Il sondaggio è stato condotto con cittadini ucraini adulti (di età pari o superiore a 18 anni) che, al momento del sondaggio, vivevano nel territorio dell’Ucraina controllato dal governo ucraino. Il campione non includeva residenti di territori temporaneamente non controllati dalle autorità ucraine (allo stesso tempo, alcuni degli intervistati sono sfollati interni che si sono trasferiti dai territori occupati) e il sondaggio non è stato condotto con cittadini che hanno lasciato l’estero dopo il 24 febbraio 2022.

Formalmente, in circostanze normali, l’errore statistico di un tale campione (con una probabilità di 0,95 e tenendo conto dell’effetto di progettazione di 1,3) non ha superato il 4,1% per gli indicatori vicini al 50%, il 3,5% per gli indicatori vicini al 25%, il 2,5% per gli indicatori vicini al 10%, l’1,8% per gli indicatori vicini al 5%.

In condizioni di guerra, oltre all’errore formale specificato, viene aggiunta una certa deviazione sistematica. I fattori che possono influenzare la qualità dei risultati in condizioni di “tempo di guerra” sono stati precedentemente citati da KIIS.