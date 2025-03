AgenPress – L’esercito russo ha avviato una controffensiva su larga scala nella regione occidentale di Kursk, parte della quale è occupata dalle truppe ucraine da agosto.

Kiev sta valutando il ritiro perché ci sono 10.000 soldati ucraini a rischio di accerchiamento, dopo che la Russia ha sfondato le principali linee di difesa e interrotto le catene di approvvigionamento, scrive il Telegraph, citando alcuni militari ucraini al fronte. Un sergente ucraino, comunicando con il Telegraph “per mezzo di una fragile connessione telefonica”, ha affermato: “Vogliamo evitare perdite. La paura dell’accerchiamento è reale”.

Nel frattempo, il canale Telegram pro-Cremlino Dva Mayora ha scritto che l’assalto a Sudzha, la città più grande nell’area occupata dagli ucraini della regione di Kursk, era iniziato, mentre il comandante delle forze speciali di Akhmat, Apti Alaudinov, ha descritto l’azione come un’offensiva su larga scala, affermando che i “guerrieri russi” avevano deciso di fare un regalo alle donne del Paese per celebrare la Giornata internazionale della donna, che cade sabato.

Il corrispondente militare della televisione di stato russa Yevgeny Poddubny ha riferito che le unità russe hanno “lanciato un’offensiva direttamente su Sudzha”, aggiungendo che l’operazione per liberare la regione di Kursk sembrava “entrare nella sua fase finale”.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le truppe russe nella regione di Kursk hanno già riconquistato i villaggi di Viktorovka, Nikolaevka e Staraya Sorochina.

Il Telegraph ha affermato che fino a 10.000 soldati ucraini potrebbero ora essere circondati. Le forze ucraine nella regione sono divise in due gruppi, collegati da un corridoio lungo circa 1 chilometro e largo meno di 500 metri nel suo punto più stretto, secondo Deep State, che fornisce mappe aggiornate dei combattimenti.

Circa 100 soldati russi hanno utilizzato un gasdotto per raggiungere le posizioni delle forze di difesa ucraine vicino all’area di Sudzha, nella regione russa di Kursk, ma sono stati bloccati e “stanno subendo perdite enormi”, ha dichiarato lo Stato maggiore ucraino.

La notizia dell’incursione russa è stata pubblicata inizialmente da Ukrainska Pravda citando una fonte di un’unità operativa ucraina nel Kursk, secondo la quale “fino a circa 100” russi “hanno utilizzato un gasdotto e sono usciti in un’area” vicino a Sudzha. “Non è stata una sorpresa, eravamo a conoscenza di questa azione. Ma l’attenzione del comando era stata spostata su Kurilovka qualche giorno fa”.

“Il nemico ha utilizzato un gasdotto ed è uscito nell’area N [la posizione precisa è nascosta per motivi di sicurezza – ndr], fino a circa 100 persone. Non è stata una sorpresa, perché eravamo a conoscenza di questa azione. Ma l’attenzione [del comando – ndr] si era spostata su Kurilovka qualche giorno fa [riferendosi alla svolta vicino a Sudzha di qualche giorno fa – ndr]. I russi si erano preparati per questa operazione già da diversi giorni, bonificando la zona con bombe aeree.”