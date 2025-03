Cremlino. Lavrov attacca la presidente della Commisione Ue. “La Fuhrer Ursula vuole rimitalizzare l’Europa”

AgenPress – La “Fuhrer Ursula sta mobilitando tutti per rimilitarizzare l’Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a tre blogger americani ripresa dall’agenzia Tass in merito al programma per il riarmo presentato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Nell’intervista con i blogger Mario Naufal, Larry Johnson e Andrew Napolitano, Lavrov ha detto che il piano per il riarmo prevede “somme di denaro inimmaginabili”. “Molti pensano – ha aggiunto il ministro – che questo sia un trucco per distrarre l’attenzione della popolazione dalle decine e centinaia di miliardi di euro che sono stati spesi ai tempi del Covid e nell’assistenza all’Ucraina senza controlli appropriati. E’ una discussione che è stata sollevata”.