Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Dissento dalla Presidente Von der Leyen”

AgenPress. “La Presidente Ursula von der Leyen, intervenendo sul tema Russia Ucraina, ha invocato per l’Europa una ulteriore spinta militare e un incremento degli investimenti bellici ritenendo che la sicurezza UE sia in pericolo. Il vero rischio, lo dimentica la Presidente è la mancanza di una politica europea sul conflitto Russia Ucraina, l’aver in passato assunto una linea appiattita sulle sole posizioni ucraine, e l’aver rinunciato alla via del dialogo.

In un momento di incertezza economica è assurdo investire in armi quando ben altre sono le priorità e la principale è la pace. La Presidente UE riconsideri le sue posizioni assolutamente fuori strada ed erronee”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen.Domenico Scilipoti Isgrò.