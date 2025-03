Wp. Trump taglia i finanziamenti per l’associazione che traccia i rapimenti di bambini ucraini da parte dei russi

AgenPress – Donald Trump ha interrotto i finanziamenti del governo statunitense a un’iniziativa volta a monitorare i crimini di guerra russi, tra cui la deportazione forzata di bambini ucraini, ha riferito il Washington Post (WP).

Il programma, guidato dall’Humanitarian Research Lab della Yale University sotto il Conflict Observatory del Dipartimento di Stato, ha raccolto dati biometrici e immagini satellitari per documentare il rapimento di bambini ucraini da parte della Russia . I ricercatori hanno perso l’accesso al database il mese scorso dopo che i funzionari hanno rescisso il contratto, tagliando fuori prove critiche dagli investigatori che perseguivano casi di crimini di guerra, ha riferito il WP .

I legislatori sono preoccupati perché il database del laboratorio di ricerca potrebbe essere stato cancellato definitivamente, mettendo a repentaglio gli sforzi per localizzare i bambini e assicurare i responsabili alle loro responsabilità.

Secondo una copia della lettera ottenuta dal WP, un gruppo di rappresentanti degli Stati Uniti, tra cui il democratico Greg Landsman, ha avvertito il Segretario di Stato Marco Rubio che la perdita dei dati avrebbe avuto “conseguenze devastanti”.

Il database, che conteneva dossier dettagliati su migliaia di bambini ucraini portati in Russia, veniva trasferito all’Europol per supportare le azioni penali internazionali. Tuttavia, il taglio dei finanziamenti ha bloccato quel processo.

La ricerca dell’Osservatorio è stata una fonte fondamentale di prove per le indagini internazionali. Ha contribuito a molteplici relazioni sulle azioni della Russia in Ucraina e ha avuto un ruolo nell’ottenere sei incriminazioni della Corte penale internazionale (CPI), tra cui il mandato di arresto del 2023 per il presidente russo Vladimir Putin e il suo commissario per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova.

La CPI li ha accusati di aver supervisionato la deportazione illegale di bambini ucraini, un atto che l’Ucraina considera un tentativo di cancellare la propria identità nazionale .

Nonostante Mosca affermi di trasferire i bambini dalle zone di combattimento per garantirne la sicurezza, l’Ucraina e i gruppi per i diritti umani sostengono che la Russia li adotta e li indottrina sistematicamente.

Putin ha persino firmato un decreto nel 2022, rendendo più facile per le famiglie russe adottare bambini ucraini. I report dell’Osservatorio hanno identificato almeno 35.000 bambini colpiti da questi trasferimenti forzati, con i ricercatori che insistono sul fatto che le loro scoperte sono cruciali per gli sforzi dell’Ucraina di riportarli a casa.

Secondo il database nazionale ucraino ” Bambini della guerra ” , finora il governo ucraino è riuscito a rimpatriare 1.240 bambini.