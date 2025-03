Papa Francesco sarà dimesso domani

AgenPress. Il Pontefice sarà dimesso domenica dall’ospedale Gemelli e tornerà alla sua residenza in Vaticano per continuare la convalescenza.

Domenica 23 marzo, ritornerà a Casa Santa Marta dopo l’Angelus, durante il quale saluterà e benedirà i fedeli da una finestra del Policlinico Gemelli a mezzogiorno.

Il dottor Sergio Alfieri, affiancato dal medico personale del Pontefice, il dottor Sergio Carbone, ha spiegato che la decisione di dimettere il Papa fa seguito al progressivo e rapido miglioramento delle sue condizioni cliniche e al miglioramento della prognosi.

La polmonite bilaterale, che ha colpito Papa Francesco, è stata curata con successo, ma che per una completa guarigione è necessario del tempo. Per questo motivo sono stati prescritti almeno due mesi di convalescenza, durante i quali il Papa riceverà appropriate cure mediche.