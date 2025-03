A Riad russi e americani si incontrano per discutere di un possibile cessate il fuoco in Ucraina

AgenPress. Le delegazioni di Russia e Stati Uniti si incontreranno oggi in Arabia Saudita per discutere del raggiungimento di un cessate il fuoco nel Mar Nero e di un cessate il fuoco più ampio nella guerra in Ucraina.

L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, si è mostrato ottimista, affermando di aspettarsi “veri progressi”, “soprattutto per quanto riguarda un cessate il fuoco nel Mar Nero”. “E dopo questo saremo naturalmente condotti verso un cessate il fuoco completo”.

Gli Stati Uniti sperano di raggiungere l’accordo entro poche settimane, puntando a raggiungerlo entro il 20 aprile.

Nonostante l’accelerazione degli sforzi per avvicinare le posizioni delle due parti in guerra, gli scontri continuano.

Le autorità ucraine hanno riferito domenica sera che sono stati effettuati attacchi contro le regioni di Kiev, Kharkiv e Zaporizhia, provocando numerosi feriti.

L’esercito ucraino ha annunciato di aver riconquistato il piccolo villaggio di Nadia, nella regione orientale di Luhansk, un raro successo per Kiev in questa regione parzialmente controllata dalla Russia.

Da parte loro, le forze russe hanno sottolineato di aver catturato il villaggio di Shrybne, sempre nell’Ucraina orientale.

Washington e Kiev premono per una sospensione almeno temporanea degli attacchi alle infrastrutture energetiche, mentre l’Ucraina afferma di essere “pronta” per un cessate il fuoco “generale” senza condizioni.

Tuttavia, Putin, il cui esercito sta avanzando in Ucraina, sembra voler temporeggiare finché le forze russe non avranno espulso le truppe ucraine dalla regione di Kursk.