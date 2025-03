Acerbo (PRC): “Calenda pallone gonfiato dai media”

AgenPress. Gli estremisti di centro come Calenda sono i migliori alleati di Giorgia Meloni che lo sa e ieri è andata a sponsorizzarlo. Con Gentiloni e Picierno ieri ha riproposto la ricetta di Enrico Letta che ha regalato all’estrema destra la vittoria elettorale. Le sue parole contro il M5S sono inaccettabili e risultano ancor più gravi se dette avendo al proprio fianco gli eredi di Almirante.

Invece di attaccare il governo Calenda attacca l’opposizione. E’ vergognoso che si dica dal palco di un congresso con in prima fila Meloni e Crosetto che bisogna cancellare un partito di opposizione. I poteri che sostengono i centristi neoliberisti e guerrafondai vogliono cancellare il M5S come ieri hanno cercato di fare con Rifondazione Comunista.

Vogliono un simulacro di democrazia in cui sia fuori delle istituzioni chi si oppone alla guerra e alle politiche neoliberiste. Persino un moderato come Conte diventa un pericoloso sovversivo.

Noi di Rifondazione Comunista, come già annunciato, saremo in piazza il 5 aprile con il M5S per lanciare un segnale di unità dell’opposizione e dire no al riarmo, alla guerra, alle politiche del governo Meloni e della Commissione Europea.

E’ quanto dichiara, in una nota, Maurizio Acerbo segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.