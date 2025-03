Calenda: “La Schlein vuole l’Europa ma non le armi. La Meloni vuole le armi ma non l’Europa. Conte e Salvini fanno a gara per lucrare sulla paura”

AgenPress. La Sch lein vuole l’Europa ma non le armi. La Meloni vuole le armi ma non l’Europa. Conte e Salvini fanno a gara per lucrare sulla paura.

Poi c’è un gruppo di “volenterosi” che capiscono il momento storico e non vogliono che l’Italia rimanga ai margini del mondo. Sostengono il riarmo, vogliono un’Europa più forte, vogliono difendere l’Ucraina. Sono i popolari (Forza Italia); Azione; PiuEuropa e una parte del PD, oggi però esclusa dalla gestione. Il mio appello è rivolto a tutti loro.

Quando verrà il momento di firmare l’accordo per una NATO europea spero che ci saranno tutti. Può essere questo il nucleo di rottura del bipopulismo.

