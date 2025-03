Donald Trump pensa al terzo mandato e insiste che vuole ottenere la Groenlandia al 100% anche la forza

AgenPress – Donald Trump non ha escluso la possibilità di ottenere un terzo mandato alla Casa Bianca, cosa proibita dalla Costituzione ai sensi del 22° emendamento, affermando in un’intervista esclusiva alla NBC News che esistono metodi per farlo e chiarendo che “non stava scherzando”.

“Molte persone vogliono che lo faccia io”, ha detto Trump riferendosi ai suoi alleati. “Ma, voglio dire, fondamentalmente dico loro che abbiamo ancora molta strada da fare, sapete, è molto presto nell’amministrazione”.

“Mi concentro sul presente”, ha aggiunto Trump, in uno dei suoi commenti più estesi fino ad oggi sul suo terzo mandato.

Alla domanda se gli siano stati presentati dei piani che gli consentirebbero di cercare un terzo mandato, Trump ha risposto: “Ci sono dei metodi con cui potresti farlo”.

La NBC News ha chiesto di un possibile scenario in cui il vicepresidente JD Vance si sarebbe candidato per un incarico e poi avrebbe passato il ruolo a Trump. Trump ha risposto che “quello è un” metodo.

“Ma ce ne sono anche altri”, ha aggiunto Trump. Quando gli è stato chiesto di condividere un altro metodo, Trump ha semplicemente risposto “no”.

Modificare la Costituzione per abolire il limite dei due mandati sarebbe estremamente difficile, richiedendo o un voto dei due terzi del Congresso o due terzi degli stati che acconsentono a convocare una convenzione costituzionale per proporre modifiche. Entrambe le strade richiederebbero poi la ratifica di tre quarti degli stati.

Trump ha insistito sul fatto che vuole la Groenlandia, al 100%”, e ha spiegato che ci sono “possibilità” che gli Stati Uniti la prendano “senza la forza militare” ma “nulla è escluso”.

“C’è una buona possibilità che potremmo farlo senza l’uso della forza militare, ma non escludo nulla dal tavolo”. Alla domanda su quale messaggio l’acquisizione della Groenlandia invierebbe alla Russia e al resto del mondo, Trump ha risposto: “Non ci penso davvero. Non mi interessa. La Groenlandia è un argomento molto separato, molto diverso. È pace internazionale. È sicurezza e forza internazionale”. “Ci sono navi che navigano al largo della Groenlandia provenienti dalla Russia, dalla Cina e da molti altri Paesi. E non permetteremo che accadano cose che possano danneggiare il mondo o gli Stati Uniti”.

“Abbiamo dimostrato in modo chiaro, distinto e calmo al presidente americano che la Groenlandia è nostra”., ha replicato affermato il primo ministro della Groenlandia Frederik Nielsen.

“Siamo aperti alle critiche, ma, a essere completamente onesti, non ci piace il tono con cui sono state formulate”, ha detto il ministro degli Esteri, Lars Lokke Rasmussen.

“Rispettiamo il fatto che gli Usa abbiano bisogno di una maggiore presenza militare in Groenlandia, come ha detto il vicepresidente Vance. Noi, Danimarca e Groenlandia, siamo aperti a discuterne”, ha assicurato Rasmussen. Nel 1951 è stato già siglato un accordo di Difesa che “offre agli Stati Uniti ampie opportunità di un’ampia presenza militare”, ha ricordato. Nel 1945 gli Usa avevano in Groenlandia 17 basi con migliaia di soldati, oggi solo una con 200 militari. Dunque, “discutiamone”.