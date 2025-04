Lega: Serracchiani, triste spettacolo applausi a Musk

AgenPress. “Triste spettacolo vedere il congresso di un partito con una lunga storia trasformato in platea incitata ad applaudire chi sostiene i dazi, cioè l’attacco contro gli interessi delle imprese e del lavoro italiano.

Con Salvini presentatore, abbiamo vissuto un momento di vero imbarazzo sentendo gli auspici di Musk su ‘dazi zero’, su collaborazione tra Usa e Europa, la sua quiparazione tra aggressori e aggrediti in Ucraina, la sua narrazione di un mondo a rovescio sulla libertà di parola, e proprio da parte del padrone di X. Sappiamo che ci sono moltissimi militanti ed elettori della Lega preoccupati per i dazi, che con tutto questo armamentario ideologico non hanno nulla a che fare”.

Lo dichiara la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando l’intervento di Elon Musk al congresso nazionale della Lega.