Romano (NM): “La pace è un obiettivo di tutti, governo compreso, non solo di Giuseppe Conte”

AgenPress. ‘E’ comprensibile il tentativo di Giuseppe Conte di approfittare delle divisioni del Pd sul fronte del riarmo per riconquistare un minimo di credibilità e la speranza di una leadership nel centrosinistra ma fa sorridere il suo tentativo di porsi come l’unico sostenitore della pace. In gioco c’è la sicurezza dell’Europa, un obiettivo che va garantito.

Non vi sono guerrafondai nel governo ma è opera di buon senso dotare l’Unione di un sistema di sicurezza che la ponga al riparo dalle insidie e dalle minacce esterne. Sottolineare le operazioni di riarmo senza considerare il piano di sicurezza nel suo complesso è opera di mistificazione della realtà, oltre che mera strumentalizzazione di un sacrosanto desiderio di pace che riguarda tutti, indistintamente’.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.