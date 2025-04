Romano (NM): “Meloni non risponde delle frasi e delle decisioni di Trump”

AgenPress “E’ davvero curioso che per ogni deliberazione di Donald Trump, presidente eletto democraticamente dagli americani, o per ogni sua frase venga chiamato in causa il nostro Premier Giorgia Meloni dai suoi avversari politici.

Giorgia Meloni incontrerà il presidente americano e non potrà che tentare una mediazione sia per quello che riguarda la politica dei dazi sia per quanto riguarda gli altri dossier e lo farà nell’interesse nazionale, l’unico per il quale è chiamata a rispondere, come è giusto che sia, in quanto capo dell’Esecutivo in virtù del voto degli elettori.

A giudicare dai sondaggi che confermano la fiducia degli italiani nel presidente del Consiglio, nonostante la difficilissima congiuntura, il giudizio sul suo operato non è per nulla negativo’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.