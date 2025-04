Macron: “La sospensione dei dazi USA è una fragile tregua”

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la sospensione di 90 giorni dei dazi doganali decisa dal presidente Donald Trump è “una fragile tregua”, ma ha aggiunto che l’Europa dovrebbe continuare a “mobilitare tutti gli strumenti disponibili per proteggersi”.

Tuttavia, i dazi del 10% imposti dagli Stati Uniti su tutte le importazioni di prodotti dall’estero restano in vigore, così come i dazi del 25% sulle importazioni di automobili, acciaio e alluminio.

“Fragile perché i dazi del 25% su acciaio, alluminio e automobili e del 10% su altri prodotti sono ancora in vigore. Si tratta di un importo di 52 miliardi di euro per l’UE! “Fragile perché questa sospensione di 90 giorni significa 90 giorni di incertezza per le nostre imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico e oltre”.

“Insieme alla Commissione europea dobbiamo mostrare la nostra forza: l’Europa deve continuare a lavorare su tutte le contromisure necessarie”, ha aggiunto Macron.