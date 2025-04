Domenica delle Palme. Attacco missilistico russo a Sumy. Le reazione dei leader europei

AgenPress. I leader europei hanno condannato l’attacco missilistico russo alla città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, che ha causato la morte di almeno 32 persone, tra cui due bambini, e il ferimento di altre 84.

la Russia ha lanciato due missili balistici contro una città nel nord-est dell’Ucraina, la mattina della domenica delle Palme, mentre molti cittadini stavano celebrando la festività religiosa che precede la Pasqua.

“Tutti lo sanno: questa guerra è stata iniziata solo dalla Russia. E oggi è chiaro che solo la Russia sceglie di continuarla, con palese disprezzo per le vite umane, il diritto internazionale e gli sforzi diplomatici del presidente Trump” – ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron su X.

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha scritto su X che l’attacco è stato “straziante, poiché i cittadini si sono radunati per la Domenica delle Palme “solo per essere accolti dai missili russi“.

L’ ambasciatrice dell’UE in Ucraina, Katarina Mathernova, ha definito l’attacco ai fedeli della Domenica delle Palme un “crimine di guerra” e ha affermato che l’Europa sta “aumentando la pressione sulla Russia e sostenendo l’Ucraina in ogni modo possibile“. “Per i russi nulla sembra essere sacro: né le chiese, né i bambini ucraini” – ha aggiunto.

La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha chiesto una maggiore difesa aerea per l’Ucraina e ha aggiunto che la Moldavia “esprime il suo cordoglio con l’Ucraina”. Ha affermato che “la Domenica delle Palme è un giorno di pace”, sottolineando che la Russia “deve essere ritenuta responsabile” e che “non c’è giustificazione per un simile male“.