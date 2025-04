Il quotidiano on line La Cronaca di Verona sperimenta l’AI

AgenPress. Oggi i lettori della Cronaca di Verona storico quotidiano online che esce in rete alle 17 troveranno una sorpresa, un nuovo collaboratore: l’intelligenza artificiale. “Parte infatti da oggi un nuovo esperimento: – spiega il direttore Maurizio Battista- abbiamo messo alla prova l’AI per capirne le potenzialità, le possibilità di utilizzo, i limiti visto che sarà una innovazione e che entrerà in modo rivoluzionario nelle nostre vite.

Un po ‘per gioco e un po’ per sfida abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di scrivere un resoconto dell’ultimo Vinitaly. I lettori potranno valutare e commentare. E poi chiederemo approfondimenti, editoriali, analisi sempre sotto il controllo della redazione. Perché è pur sempre uno strumento al servizio dell’uomo e così deve rimanere”.

L’AI non solo ha generato i testi delle pagine, ma ha anche confezionato i titoli, i catenacci e i sommari. Una esplorazione interessante verso le nuove frontiere offerte da questa innovazione, ma la guida umana è sempre fondamentale perché questo nuovo collaboratore deve essere una risorsa in più e non sostituire le risorse esistenti.