Romano (NM): “Le banche abbandonano il territorio. Serve il conto corrente di base”

AgenPress. ‘Le banche abbandonano progressivamente il territorio. E’ un fenomeno crescente che al Sud raggiunge proporzioni preoccupanti. I dati di First Cisl ci dicono, ad esempio, che ben 375 mila siciliani vivono in Comuni privi di almeno uno sportello bancario.

Diciannovemila imprese in Sicilia operano in territori che oggi non sono serviti da alcuna succursale bancaria. E’ il fenomeno della desertificazione bancaria che contribuisce allo spopolamento dei piccoli centri.

Gli anziani non hanno alcuna dimestichezza con i servizi digitali offerti dai sistemi di home banking e, in assenza di sportelli bancari, fenomeni come quello dell’usura e delle modalità irregolari di accesso al credito non possono che proliferare.

Nel solo 2023 hanno chiuso in Italia 826 sportelli bancari. Questo vuol dire che un quarto del territorio nazionale è stato abbandonato dalle banche. Il 41,5% dei Comuni italiani, circa 3.300, non ha più sportelli bancari sul suo territorio. Soltanto il 51,5% degli utenti usa l’home banking contro una media Ue del 63,9%.

Questo trend danneggia l’utenza relativamente all’accesso ai servizi finanziari di base come il prelievo di contanti, la consulenza o la richiesta di prestiti; anche le piccole e medie imprese nelle aree possono trovare difficile ottenere finanziamenti o gestire le loro operazioni quotidiane in assenza di un istituto di credito nelle vicinanze.

Noi Moderati ha presentato una proposta di legge che prevede l’istituzione di un conto corrente di base per tutti coloro che ne facciano richiesta con l’obbligo, per le banche, di non chiuderlo se con saldi attivi e solo in presenza di gravi documentati motivi. Il conto corrente bancario oggi è un imprescindibile strumento di cittadinanza attiva, da garantire a chiunque perché indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del paese e non può mai essere negato né prima della sua stipula né tantomeno in una fase successiva’.

E’ quanto dichiara in una nota l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.