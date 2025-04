Ucraina. Witkoff: siamo sull’orlo di qualcosa di “importante”, ma la chiave sono i “cinque territori”

AgenPress – L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato il 14 aprile che i suoi recenti colloqui con il presidente russo Vladimir Putin sono stati “convincenti” e incentrati su un possibile accordo di pace basato sullo status di “cinque territori”.

Witkoff , che ha incontrato Putin a San Pietroburgo l’11 aprile, ha descritto l’incontro come produttivo, sostenendo che il presidente russo ha espresso il desiderio di “una pace permanente”, anche se “ci è voluto un po’ di tempo per arrivarci”.

“Questo accordo di pace riguarda i cosiddetti cinque territori, ma c’è molto di più . Ci sono protocolli di sicurezza, c’è l’articolo 5 della NATO, molti dettagli. È una situazione complessa, radicata in alcuni aspetti realmente problematici che stanno accadendo tra i due Paesi… Penso che potremmo essere sull’orlo di qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero”, ha aggiunto.

Secondo Witkoff, Putin ha anche sollevato dubbi sul principio fondamentale della NATO, secondo cui un attacco a un membro è un attacco a tutti.

Sebbene non abbia nominato direttamente i territori, sembra riferirsi alla Crimea , annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, e alle oblast’ di Donetsk, Luhansk, Zaporižžja e Kherson, parzialmente occupate. Mosca ha dichiarato l’annessione di queste ultime quattro regioni nel 2022.

L’inviato ha anche accennato a una più ampia ambizione strategica legata agli incentivi commerciali. “Vedo la possibilità di rimodellare le relazioni tra Russia e Stati Uniti attraverso alcune opportunità commerciali molto interessanti. Questo conferisce anche una reale stabilità alla regione”.

Witkoff ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è aperto a un accordo di “pace permanente” con l’Ucraina, ma non ha indicato se le precedenti richieste del leader del Cremlino per un cessate il fuoco in Ucraina siano cambiate.

“La richiesta di Putin è di avere una pace permanente qui. Quindi, al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta a questa esigenza”, ha dichiarato Witkoff a Fox News in un’intervista di lunedì, aggiungendo: “Ci è voluto un po’ per arrivare a questo punto”.

Witkoff ha affermato che l’accordo di pace attualmente in discussione riguarda “cinque territori”, riferendosi alle regioni ucraine attualmente occupate dalle forze russe, ma ha sottolineato che i colloqui vanno oltre, inclusa la richiesta di Mosca che l’Ucraina abbandoni la sua richiesta di adesione alla NATO.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha precedentemente escluso qualsiasi concessione territoriale alla Russia come potenziale passo verso un cessate il fuoco.

“È una situazione complicata, radicata in alcuni aspetti davvero problematici che stanno accadendo tra i due Paesi. Penso che potremmo essere sull’orlo di qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero”.

Ha affermato che nei colloqui sono stati affrontati anche i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Russia.

“Credo che ci sia la possibilità di rimodellare le relazioni tra Russia e Stati Uniti attraverso alcune opportunità commerciali molto interessanti che, a mio avviso, garantiranno anche una reale stabilità alla regione”, ha affermato Witkoff.

Nonostante l’impegno diplomatico, sono stati fatti pochi progressi verso l’obiettivo di Trump di garantire un cessate il fuoco in Ucraina.

Il mese scorso, Putin ha respinto una proposta congiunta di Stati Uniti e Ucraina per una pausa completa e incondizionata delle ostilità. Il Cremlino ha subordinato la tregua sul Mar Nero alla revoca di alcune sanzioni da parte dell’Occidente, una mossa a cui sia l’Ucraina che l’UE si oppongono.