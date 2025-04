Elezioni Regionali Campania. Rotondi (DCR): “La proposta di Forza Italia è irricevibile”

AgenPress. Il presidente della DCR Gianfranco Rotondi, in merito a quanto proposto da Forza Italia di presentare tre liste alle prossime Elezioni Regionali in Campania, ha dichiarato: “La Dc ci sarà, se al centrodestra non serve, a perdere siamo bravi anche da soli“.

Ritengo – aggiunge Rotondi – che “La proposta azzurra è irricevibile e questo vale non soltanto in Campania ma anche in altre Regioni”.

“Se per rivalità e gelosie si vuole sopprimere la storica gamba democristiana del centrodestra sappiano che “La cultura democristiana è il riferimento della classe dirigente di questo Paese, orienta più voti di quanti ne conseguono i piccoli partiti democristiani rimasti in campo, e la nostra presenza è un richiamo di attenzione a cui non a caso il centrodestra non ha mai rinunciato – conclude Gianfranco Rotondi -.