Ponte sullo Stretto. Conte: “9 milioni di stipendi, quasi quadruplicati rispetto al 2023 e infornate di personale”

AgenPress. In questi giorni il Governo non è stato in grado di trovare 6 milioni di euro per la prevenzione del tumore al seno, ma le cose vanno certamente meglio nella società Stretto di Messina Spa per il Ponte, rianimata dal Governo Meloni: 9 milioni di stipendi, quasi quadruplicati rispetto al 2023 e infornate di personale.

La prima pietra del Ponte sullo Stretto era stata annunciata per l’estate scorsa ma non si vede, come le ragioni di un progetto pieno di falle che sottrae circa 14 miliardi alle infrastrutture urgenti e priva a tempo indeterminato siciliani e calabresi di alternative e investimenti seri, dai collegamenti veloci al potenziamento della linea ferroviaria.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.