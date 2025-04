Galioto: “Massima solidarietà all’azione Politica della Democrazia Cristina di Ravenna”

AgenPress. “Dispiace che in un momento di pubblica partecipazione ed informazione politica in sostegno del nostro candidato Sindaco Giovanni Morgese da svolgersi in Piazza Duomo a Ravenna sia stata interrotta per incompleta istruttoria nel rilascio dell’autorizzazione (concessa e solo dopo revocata) di un banchetto informativo.

Sotto l’aspetto meramente politico, privare i cittadini di informazione e confronto rappresenta una sconfitta della libertà democratica. Ciò nonostante l’azione della Democrazia Cristiana di Ravenna continua ad essere sempre più Libera e Forte.”

E’ quanto dichiara, in una nota, Riccardo Galioto Coordinatore Politico Nazionale della Democrazia Cristiana.