Meloni riceve JD Vance a Palazzo Chigi. “Sforzi per una pace giusta in Ucraina”. Con gli Usa solida amicizia

AgenPress – “Abbiamo alcune questioni da affrontare: aggiornerò la premier sui negoziati tra Russia e Ucraina, già in passato ne avevamo parlato, abbiamo un senso di positività e ottimismo. Parleremo delle relazioni tra i due paesi e anche qualche negoziato commerciale non solo tra Italia e Usa ma anche con l’Ue”.

Così il vicepresidente Usa JD Vance nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi prima dell’incontro con la premier Giorgia Meloni, la quale ha affermato che la presenza di Vance “è un’altra grande occasione per rafforzare la nostra cooperazione bilaterale. Molti i temi di cui abbiamo discusso nella giornata di ieri e molti i temi che discuteremo anche nella giornata di oggi. Sicuramente Italia e Stati Uniti sono determinati a rafforzare la loro cooperazione”.

Tra Italia e Stati Uniti “sicuramente c’è un rapporto privilegiato del quale vado molto orgogliosa, così come lo sono perché che tu abbia deciso di trascorrere la Pasqua qua a Roma. Speriamo che ti possa godere questo periodo”.

“Il colloquio ha offerto l’occasione per approfondire i temi commerciali e i principali dossier dell’attualità politica internazionale, a partire dagli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina”, riferisce una nota di Palazzo Chigi sull’incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, proseguito con un pranzo di lavoro a cui hanno preso parte i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

“Il colloquio – spiega il comunicato – ha consentito di sottolineare le eccellenti relazioni che legano, anche a livello culturale, Italia e Stati Uniti e, allo stesso tempo, la comune determinazione a rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della crescita economica e dello sviluppo tecnologico, così come tracciato nella dichiarazione congiunta adottata in occasione del recente incontro a Washington del Presidente Meloni con il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump”.

Vance in serata ha partecipato al rito del Venerdì Santo, la Passione del Signore. A presiedere la celebrazione, delegato dal Papa, è il cardinale Claudio Gugerotti.