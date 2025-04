25 Aprile: Rojc (Pd), ricordo denso di contenuti umani e civili

AgenPress. “Sono orgogliosa di come il gruppo del Pd ha testimoniato in Senato la compatta e sentita adesione ai valori della libertà e della democrazia antifascista. Il ricordo della lotta che ha riscattato la Patria dal Ventennio e dall’infame alleanza con la Germania hitleriana è denso di contenuti umani e civili oltre che storici e politici.

Vale per chi, come me e tanti altri della nostra comunità slovena, conserva memoria familiare delle sofferenze allora patite, ben prima della Marcia su Roma. Il bene della libertà oggi appare sempre più un privilegio i cui margini rischiano di assottigliarsi e anche per questo diamo la nostra solidarietà a chi combatte per difenderla”.

E’ il pensiero della senatrice Tatjana Rojc (Pd), espressione della minoranza slovena, oggi presente in Senato per la celebrazione dell’80mo della Liberazione.