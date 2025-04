Conte: “È davvero surreale leggere che una Presidente del Consiglio esulta per un misero e tardivo decreto-bollette”

AgenPress . Se Meloni non ha tempo di girare e ascoltare il Paese, legga bene cosa pensano le aziende di questo suo decretino bollette dopo 25 mesi di crollo della produzione e aumenti vertiginosi dell’energia.

È davvero surreale leggere che una Presidente del Consiglio esulta per un misero e tardivo decreto-bollette da 3 miliardi, per 200 euro una tantum mangiati dall’inflazione, di fronte al crollo del 10% del potere di acquisto negli ultimi 3 anni e ai tagli in busta paga dell’ultima Manovra. Un provvedimento che lascia soli milioni di italiani e tantissime imprese.