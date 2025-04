“Sudisti Italiani”, il Movimento di donne e uomini per rilancio socio-economico del Sud Italia

AgenPress. Ritorna sulla scena politica italiana il Movimento “Sudisti Italiani” il cui intento è quello di far rinascere i territori del Sud Italia e ogni altra dimensione sottosviluppata, che può considerarsi Sud del Mondo, di cui, fattivamente, nessuno o pochi si occupano.

I fondatori del Movimento ritengono doveroso risvegliare la coscienza dormiente del popolo meridionale relativamente al suo sottosviluppo socio-economico.

Nel contempo, ritengono altrettanto importante contrastare il fenomeno della scarsa attenzione politica verso il Sud Italia ed anche il fenomeno della “politica sotterranea”, che ne inibisce lo sviluppo. Per tale ragione il gruppo è impegnato per far vivere una nuova corrente di pensiero che pone al centro la democrazia.

Il lavoro deve necessariamente diventare un bene collettivo ed universale in quanto imprescindibile per far vivere una nuova filosofia del lavoro che, nell’ inglobare le differenze, potrà elargire ad ogni persona, nessuna esclusa, il bene fondamentale per un’ esistenza dignitosa.

Porre al centro il lavoro significa porre al centro l’essere umano e la sua dignità.

Il Movimento si impegnerà affinché si realizzi finalmente l’irrisolta unità d’Italia, che ha visto il Sud posto ai margini della vita socio-economica, nonché politica italiana ed il Nord destinatario dei benefici dello sviluppo che lo Stato italiano ha realizzato.

Per tale ragione è irrisolta, ancor oggi, la cosiddetta “Questione Meridionale”.

I fondatori del Movimento sono convinti che l’unità socio-economica e politica dei territori che costituiscono la nazione italiana sia il fattore propulsivo ed imprescindibile del reale sviluppo dell’intera nazione italiana, altrimenti penalizzata da un’ incomprensibile scissione.

“Il Sud è da sempre situato ai margini della vita sociale, politica ed economica ed avvolto dal silenzio istituzionale, nonché conoscitivo, nonostante la sua terra sia ricca di storia, di tradizioni e di preziose risorse naturali non utilizzate, tali da poterne determinare la sua ricchezza” hanno scritto sul sito www.sudistitaliani.it sottolineando: “È nostro intento porre in luce il valore del Sud Italia e di ogni altro territorio, illuminandoli con il sole della conoscenza, affinché si evidenzino le loro risorse e la loro bellezza inesplorata, fonte ineludibile perché vi sia il reale miglioramento del benessere della nostra nazione e dei territori del mondo intero.

Mai più terre depresse, ma più povertà ed abbandono! Saremo la voce del popolo meridionale, che è stato oppresso per più di un secolo dal potere politico ed economico del Nord Italia, che ha voluto il Sud Italia povero e sottosviluppato per trarne vantaggi.

Abbiamo subito razzismo sociale ed economico, discriminazioni e vessazioni.

I meridionali sono stati visti come inferiori e come fannulloni nonostante si siano sempre distinti per la loro cultura e la loro intelligenza, diffondendo le loro idee e le loro conoscenze nel mondo intero.

Non è vero che adesso le cose sono cambiate. In parte, certamente, ma l’etichetta che hanno appiccicato sulle nostre spalle vive ancora. Bisogna fare un grande lavoro culturale e filosofico per abbattere questo preconcetto e non sarà facile.

Saremo la voce che veicola le istanze dei cittadini meridionali, a cui è necessario rendere conto dello sviluppo del loro Sud.

Ascolteremo la voce dei giovani del Sud, perché ciò significa proporre iniziative come la ‘no tax area’, ossia non tassare coloro che vogliono fare impresa nel Sud, consentendo la loro facile introduzione nel mondo del lavoro. Più lavoro, meno corruzione: è questo il nostro obiettivo”.