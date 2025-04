Romano (NM): “Ruolo e apporto PPE decisivo per l’Europa e per la politica”

AgenPress. “Il congresso del Partito Popolare europeo giunge in un momento tra i più delicati che l’Unione abbia vissuto dalla sua istituzione. Le tensioni della geopolitica e la riscrittura forzosa degli equilibri tra le potenze mondiali impongono una riflessione e decisioni consequenziali. In gioco c’è il futuro dell’Europa e degli organismi comunitari. Tra i temi che dovranno essere affrontati, la pace in Ucraina, il rapporto con gli States, le alleanze strategiche con altri paesi, il ruolo della Nato, la sicurezza, la crisi mediorientale, le sfide dell’intelligenza artificiale, i terrorismi, la crisi energetica, il lavoro, la solidarietà sociale.

Il Partito popolare europeo di cui Noi Moderati fa parte a pieno titolo e che si riconosce nella leadership di Manfred Weber, è chiamato ad un impegno oneroso: da forza politica che crede nella forza nella diplomazia e del dialogo e nella capacità di tessere accordi e alleanze strategiche, dovrà saper incidere ancora di più, affinchè prevalga la sua migliore tradizione politica e i valori di cooperazione, sviluppo e pace sociale’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.