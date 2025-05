Milano. Muratore 24enne cade dal terzo piano di un palazzo. Lavorava su un punteggio a 12 mt di altezza

AgenPress – L’incidente è avvenuto in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate, a Milano durante i lavori di ristrutturazione della facciata interna di un palazzo privato.

Il giovane muratore, 24 anni, lavorava su un ponte di cavalletti sul balcone cadendo dal terzo piano, da circa 12 metri, ed è morto sul colpo. Era un italiano nato in Kosovo e residente a Rovato, in provincia di Brescia, ed era regolarmente assunto.

Sul posto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, carabinieri, polizia locale, Ats e vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere il ponteggio in sicurezza.