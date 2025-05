Foad Aodi (direttore responsabile Aisc_News) sarà premiato con il premio “Le Voci della Libertà”

AgenPress. Il Premio “Le Voci della Libertà – Omaggio ad Oriana Fallaci”, promosso dalla Fondazione Centro Studi Parlamentari, presieduta dal Dr. Andrea Viscardi, con la collaborazione dell’AIGFREELANCE Associazione Internazionale Giornalisti Freelance e l’Agenzia di Stampa 25 Ora News, nasce con l’intento di celebrare e valorizzare coloro che, attraverso il proprio operato, si distinguono per la difesa e la promozione della libertà di parola e di pensiero. Ispirato alla figura di Oriana Fallaci, giornalista, scrittrice e intellettuale di fama internazionale, il premio intende rendere omaggio al coraggio, alla coerenza e alla voce fuori dal coro di chi ha lottato per la libertà espressiva.

La cerimonia di premiazione per l’edizione 2025 si terrà il 9 maggio, alle ore 15:00, presso la prestigiosa Sala Altiero Spinelli della Regione Lazio,in un giorno simbolicamente importante per l’Europa e per i suoi valori fondanti. Durante l’evento, verranno premiate personalità italiane e internazionali che si sono distinte per il loro impegno nella difesa della verità, della dignità umana e del diritto alla parola libera, anche in contesti complessi e ostili. L’evento vuole essere un’occasione di riflessione sulla centralità della libertà di espressione, in un mondo in continua trasformazione, dove informazione, cultura e diritti sono più che mai da difendere e promuovere.

L’iniziativa ha l’autorevole supporto della Regione Lazio, in particolare dell’Assessore Regionale On. Simona Renata Baldassarre, e del Segretario d’Aula dell’Assemblea Capitolina On. Fabrizio Santori.

Patrocinano l’evento: la Regione Lazio, l’Assemblea Capitolina, il CET – Centro Europeo Turismo e Cultura, l’ENAC Ente Nazionale Attività Culturali, la Fondazione Osservatorio Politico e Geopolitico Internazionale, la Fondazione Area Cultura, l’Istituto per la Cultura Italiana, l’AIDE Associazione Indipendente Donne Europee e il Movimento Uniti per Unire.

A condurre l’evento sarà Angelica Loredana Anton, Osservatore ONU per la libertà delle donne, scrittrice, giornalista e presidente della Fondazione Area Cultura.

Premiati dell’edizione 2025

Dr.ssa Anna Silvia Angelini – Presidente A.I.D.E.

Dr. Foad Aodi – Medico, Direttore Responsabile AISC News

On. Simona Renata Baldassarre – Assessore Regione Lazio

Dr. Ruggero Capone – Giornalista

Dr. Rodolfo Martinelli Carraresi – Vice Presidente Sindacato Giornalisti del Lazio

Amb. Dr. Maurice Cereghini – Osservatore ONU, Consulente Energetico

Dr.ssa Arianna Cigni – Giornalista

Dr. Giovanni De Ficchy – Giornalista

Dr.ssa Carmen Di Stasio – Giornalista Inviata RAI

– Giornalista Inviata RAI Impronte – Giornale Telematico

Dr.ssa Noha Iraqii – Giornalista, Coordinatore Organizzativo AISC News

Dr.ssa Bdor Khattab – Giornalista AISC News

Ettore Lembo – Giornalista

Dr. George Guido Lombardi – Consulente di Donald Trump

Dr. Daniele Mariotto – Giornalista

Dr. Antoniu Martin – Giornalista

Amb. Avv. Francesco Miraglia – Osservatore ONU, Avvocato

Comm. Dr. Maurizio Pedrini – Giornalista

On. Fabrizio Santori – Segretario d'Aula dell'Assemblea Capitolina

Dr.ssa Sara Spoletini – Sociologa

Prof. Carmelo Antonio Terzo – Giornalista

Ringraziamenti di Foad Aodi:

“Voglio fare un sentito ringraziamento e apprezzamento ai nostri amici con cui organizziamo spesso iniziative congiunte, alla dott.ssa Angelica Loredana Anton, che è stata anche nominata coordinatore del Dipartimento Cultura del Movimento Uniti per Unire, e all’amico Prof. Gennaro Ruggiero, Segretario Generale Fondazione Centro Studi Parlamentari. Sicuramente ci fa molto piacere ricevere questo premio, così come il nome, le occasioni e la sede presso la Regione Lazio, che vedono premiati tanti giornalisti italiani e internazionali, tra cui anche due colleghi giornalisti egiziani di AISC News.”

Il Premio “Le Voci della Libertà – Omaggio ad Oriana Fallaci” rappresenta un’opportunità per celebrare chi, attraverso il proprio lavoro, promuove la libertà di espressione, il diritto alla verità e alla dignità umana. Con la partecipazione di illustri premiati e il supporto di realtà internazionali e istituzionali, l’evento segna un importante momento di riflessione sulla difesa della libertà in un mondo sempre più globale e interconnesso.