Romano (NM): “Più’ sostegno alle mamme. Per il governo Meloni, centrali temi maternità e denatalità”

AgenPress. Nel giorno della festa della mamma oltre a ricordare il ruolo imprescindibile che assume nella nostra società, va fatta una riflessione sul fatto che in Italia le mamme siano sempre di meno a causa della denatalità e che siano in aumento le famiglie monigenitoriali – oltre 2,7 milioni ossia il 10% del totale. Situazioni in cui le mamme pagano il prezzo più alto sotto il profilo economico, sociale e professionale.

Molto pesante la posizione delle donne sole con figli minori: nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni solo una madre single su due ha un impiego, senza contare che in questi casi il trattamento salariale risulta inadeguato. Molto ha fatto sinora il governo Meloni con il bonus mamme confermato anche per il 2025 ed esteso anche alle lavoratrici autonome ma è chiaro che va fatto molto di più per sostenere le mamme da una parte e per contrastare il fenomeno dell’inverno demografico.

Occorre, anche da un punto di vista culturale e sociale, valorizzare il ruolo delle mamme, sottolineandone bisogni, diritti e opportunità. Avere più mamme vuol dire contrastare l’invecchiamento della popolazione, sostenere il sistema previdenziale, un ricambio generazionale nella forza lavoro ma anche avere una società migliore, più solidale e unita.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.