La Professoressa Amalia Ercoli Finzi, la “Signora delle Comete”, nominata Presidente del Comitato Provinciale di Varese della Fondazione Insigniti OMRI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su proposta del Presidente, Prefetto Francesco Tagliente, ha deliberato all’unanimità la nomina della Grande Ufficiale Professoressa Amalia Ercoli Finzi a Presidente del Comitato Provinciale di Varese della Fondazione

AgenPress. Con questa nomina, la Fondazione Insigniti OMRI accoglie ai vertici dei propri organismi territoriali una delle più autorevoli personalità della scienza italiana e internazionale, protagonista della ricerca aerospaziale europea e simbolo dell’eccellenza del nostro Paese nel mondo.

La Professoressa Amalia Ercoli Finzi troverà a Varese un Comitato Provinciale già strutturato e pienamente operativo, al cui fianco svolgerà il ruolo di Vicepresidente il Cavaliere Silvia Nanni, professionista di comprovata esperienza maturata in oltre trent’anni di servizio nella Polizia di Stato.

Giurista, abilitata all’avvocatura e specializzata nella tutela delle persone vulnerabili, nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e dei reati contro i minori, Silvia Nanni è membro del Consiglio operativo dell’Osservatorio Giovanile di Ateneo dell’Università dell’Insubria. Ha ricoperto incarichi di particolare responsabilità presso gli uffici della Procura della Repubblica e della Procura Generale ed è stata destinataria di incarichi di collaborazione presso la Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e di consulenza presso una Commissione parlamentare bicamerale. La sua competenza, unita all’impegno nella formazione e nella divulgazione, rappresenta una risorsa preziosa per le attività della Fondazione sul territorio.

La nomina della Professoressa Amalia Ercoli Finzi rafforza ulteriormente la presenza del mondo della ricerca scientifica e del settore aerospaziale nell’ambito degli organismi territoriali della Fondazione. Essa si affianca a quella del Commendatore Luigi Carrino, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Aerospaziale della Campania e Presidente del Comitato Provinciale di Caserta della Fondazione Insigniti OMRI, autorevole esponente del mondo accademico e della ricerca. Una presenza qualificata che testimonia la volontà della Fondazione di coinvolgere personalità di altissimo profilo, capaci di mettere la propria esperienza, il proprio prestigio e le proprie competenze al servizio della promozione dei valori del merito, dell’innovazione e dell’impegno civile.

L’incarico affidato alla Professoressa Amalia Ercoli Finzi rappresenta anche un omaggio a una donna che, con il suo talento, la sua competenza scientifica e una straordinaria dedizione alla ricerca, ha contribuito in modo determinante ad accrescere il prestigio dell’Italia nel panorama scientifico internazionale.

Prima donna italiana a conseguire la laurea in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano, è divenuta una delle massime esperte europee di ingegneria aerospaziale, affiancando all’attività di ricerca quella accademica e formando generazioni di ingegneri e ricercatori.

Il suo nome è indissolubilmente legato alle grandi missioni dell’Agenzia Spaziale Europea e, in particolare, alla missione Rosetta, culminata nel 2014 con il primo storico atterraggio controllato su una cometa. Un’impresa che ha segnato una svolta nella conoscenza del Sistema Solare e che le è valsa l’appellativo di “Signora delle Comete”, rendendola una delle figure più rappresentative della ricerca spaziale europea.

Insignita di numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, Amalia Ercoli Finzi è oggi un punto di riferimento della comunità scientifica e della divulgazione. Con instancabile passione continua a trasmettere ai giovani, e in particolare alle ragazze, l’interesse per la scienza, la tecnologia e le discipline STEM, contribuendo a promuovere una cultura dell’innovazione fondata sul merito, sulla competenza e sulla responsabilità.

Esprimendo vivo compiacimento per la nomina, il Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, ha dichiarato:

«La presenza della Professoressa Amalia Ercoli Finzi rappresenta un motivo di grande prestigio per la Fondazione. La sua autorevolezza scientifica, il suo esempio di vita e il suo costante impegno nella formazione delle nuove generazioni incarnano pienamente i valori del merito, del servizio, della responsabilità civile e dell’impegno per il bene comune che la Fondazione Insigniti OMRI è chiamata a promuovere e diffondere.»

Con la sua straordinaria storia umana e professionale, la Professoressa Amalia Ercoli Finzi incarna i più alti valori dell’eccellenza italiana. La sua nomina alla Presidenza del Comitato Provinciale di Varese rappresenta un ulteriore motivo di prestigio per la Fondazione Insigniti OMRI e rafforza il legame tra il mondo della ricerca scientifica, quello delle istituzioni e la promozione della cultura del merito e del servizio al Paese.