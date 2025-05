Angola: oltre 20.000 casi di colera, l’epidemia ha causato la morte di 600 persone

AgenPress. Da gennaio, in Angola sono stati registrati più di 20.000 casi di colera. L’epidemia ha causato la morte di più di 600 persone. Circa un terzo dei casi è stato registrato nella provincia che circonda Luanda, la capitale.

Il colera è un’infezione del tratto gastrointestinale trasmessa specificamente tramite cibo, acqua e feci contaminati dal batterio. Provoca diarrea acuta, vomito, crampi muscolari e disidratazione e può portare alla morte del paziente nel giro di poche ore se non vengono somministrati antibiotici e non viene fornita idratazione il prima possibile. È estremamente pericoloso per i bambini.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, da decenni l’Angola è colpita da ricorrenti epidemie di colera, che raggiungono il picco durante la stagione delle piogge.

Il primo caso di quest’anno è stato registrato all’inizio di gennaio e la malattia si è diffusa rapidamente nella maggior parte delle 21 province del Paese, che conta quasi quaranta milioni di abitanti.