Vladimir Putin: “Gli sforzi per porre fine alla guerra sono sulla strada giusta”

AgenPress. La Russia è pronta a collaborare con l’Ucraina per redigere un memorandum che definisca il quadro di un futuro accordo di pace, tra cui un possibile cessate il fuoco e i punti chiave per la risoluzione del conflitto, ha affermato oggi il presidente del Cremlino, Vladimir Putin, dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Gli sforzi per porre fine alla guerra sono sulla strada giusta, ha affermato Putin, ringraziando Trump per il suo sostegno alla ripresa dei colloqui diretti tra Mosca e Kiev.

“Vorrei sottolineare che la posizione della Russia è chiara. ‘La questione principale per noi è eliminare le cause profonde di questa crisi’, ha detto Putin ai giornalisti.

Come ha affermato, la Russia proporrà – ed è pronta a collaborare con la parte ucraina in questo senso – un memorandum su un possibile futuro accordo di pace, che ne specificherà i punti principali. “Ad esempio, i principi fondamentali dell’accordo, il calendario per l’attuazione di un possibile accordo di pace e così via, compreso un possibile cessate il fuoco per un certo periodo di tempo, se si raggiungeranno accordi corrispondenti”.

Il presidente russo ha sottolineato che Mosca e Kiev devono cercare compromessi accettabili per entrambe le parti. “La questione, ovviamente, è che le parti russa e ucraina dimostrino la massima volontà possibile di raggiungere la pace e di giungere a compromessi che soddisfino tutte le parti”.