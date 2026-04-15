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Donald Trump ripubblica una foto che lo ritrae in un abbraccio con Gesù

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AgenPress. Il presidente Donald Trump ha ripubblicato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae in un abbraccio con Gesù. La foto mostra Gesù con un braccio attorno alle spalle di Trump e una mano sul suo petto, con entrambi gli occhi chiusi e appoggiati l’uno all’altro.

La foto è stata originariamente pubblicata da una pagina su X chiamata “Irish for Trump” con la didascalia: “Non sono mai stato un uomo molto religioso… ma non sembra, con tutti questi mostri satanici, demoniaci e sacrificatori di bambini che vengono smascherati… che Dio stia giocando la sua carta vincente!”

posttrumo

Il presidente ha poi pubblicato uno screenshot del tweet sul suo account Truth Social con il commento: “Ai pazzi radicali di sinistra potrebbe non piacere, ma io lo trovo piuttosto carino!!! Presidente DJT.”

 

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